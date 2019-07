MEDIA

Η ανακοίνωση που ήρθε το απόγευμα της Τετάρτης από τον Ant1 ανέφερε ότι ο Κώστας Τσολάκης αποχωρεί από το κανάλι, μετά από 3,5 χρόνια συνεργασίας. Ο άνθρωπος που είχε αναλάβει καθήκοντα Corporate Communications & PR Director, έκανε και μία σχετική ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, γνωστοποιώντας το γεγονός.

«Μετά από μια πολύ δημιουργική και γεμάτη από εμπειρίες (2η) περίοδο 3,5 ετών ήρθε η ώρα να χωρίσουν οι δρόμοι μας με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οκ είναι λίγο περίεργο αλλά κάποια στιγμή στην ζωή πρέπει να επιλέξεις σχέδια και στόχους, να βάλεις προτεραιότητες και να υποστηρίξεις με όλες σου τις δυνάμεις τα δικά σου δημιουργήματα... Φεύγω αυτή την φορά από τον ΑΝΤ1 πλήρης αισθημάτων, εμπειριών και υπέροχων πραγμάτων που έζησα εκεί μαζί με ανθρώπους που αισθάνθηκα ότι δουλεύουμε πάνω σε ένα κοινό όραμα. It’s good to be in good Kompany. Για τα νεότερα που έρχονται και θα είναι εξίσου συναρπαστικά μετά τις διακοπές μας», έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσολάκης.

Εδώ, μάλιστα, και λίγη ώρα, δημοσιεύματα θέλουν την Άννα Βλαβιανού, που βρισκόταν στη αντίστοιχη θέση στον Alpha και αποχώρησε πρόσφατα, να συζητά με τον Θοδωρή Κυριακού.

Ακόμη, στην ηγετική πυραμίδα του Ant1 υπάρχει και μία επιστροφή από τα παλιά. Όπως φαίνεται, στο κανάλι θα βρεθεί ξανά -μετά από απουσία ενός έτους- ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τάσος Μιχαλάκης, με την ιδιότητα του επικεφαλής στον τομέα των εσόδων.