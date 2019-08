Τέλειωσαν για μένα τα γυρισματα στο «Λόγω τιμής, είκοσι χρόνια μετά». Ήταν μια πολύ συγκινητική διαδικασία. Ξέρετε, αυτή η σειρά δεν είναι ότι υπήρξε μια μεγάλη επιτυχία όταν πρωτοπαίχτηκε , κυρίως συμβολίζει - για μένα - μια ολόκληρη εποχή. Μια εποχή γεμάτη όνειρα για όλους μας, μια εποχή εφηβείας της ψυχης μας. Και μετά περάσαμε απότομα σε μια διάψευση, σε ένα σκοτάδι γεμάτο αγωνία και αβέβαιο μέλλον. Έτσι, η επιστροφή των γυρισμάτων για αυτό το σίριαλ ήταν για μένα μια συνάντηση με τη νεανική μου αποφασιστικότητα και ορμή, γεμίζοντας με με χαρά, θυμίζοντας μου το πάθος για ζωή που έχουμε στην εφηβεία μας. Ελπίζω στο ραντεβού μας στα τέλη Σεπτεμβρίου ( όταν θα αρχίσει να προβάλλεται η σειρά από τη συχνότητα του skai ) να μοιραστείτε μαζί μας τα ίδια συναισθήματα!!!Μέχρι τότε, καλή ξεκούραση και καλά μπάνια!!! @logotimis @skaitv #blackorangeproductions @lampisz @mirellapapaoikonomou @alkiskourkoulos @constantinemarkoulakisofficial @yorgos_pirpassopoulos #dimitrisalexandris @aggelikiaggelopoulou @christinalexanian @marianafpliotou @loukiamichalopoulou @niki_vakali @sissy.toumasi @mihalisarantis #endofshooting #series #television

