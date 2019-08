MEDIA

Αποδεικνύονται σε άσους στα μανίκια των καναλαρχών, καθώς τις περισσότερες φορές κερδίζουν το στοίχημα της τηλεθέασης και σκαρφαλώνουν ψηλά στους πίνακες της Nielsen. Τα τηλεπαιχνίδια θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον προγραμματισμό των σταθμών, κρατώντας συντροφιά στο κοινό.

Από τα «παλιά» και αγαπημένα, το πράσινο φως για την καινούργια χρονιά έχουν ήδη πάρει το «Ρουκ Ζουκ» και το «Still Standing» στον ANT1. Ζέτα Μακρυπούλια και Μαρία Μπεκατώρου, αντίστοιχα, θα κρατήσουν μεσημεριανή και απογευματινή συντροφιά στο κοινό, καθώς σημειώνουν υψηλά ποσοστά και έχουν αποδείξει τη δυναμική τους.

Από το ίδιο κανάλι θα προβληθεί και το «My Best Friend’ s Fear», ένα τηλεπαιχνίδι με κρυφές κάμερες, το οποίο προκαλεί το κοινό να ετοιμάσει στους φίλους του την τέλεια φάρσα, εκμεταλλευόμενο τις μεγαλύτερές του φοβίες. Το εν λόγω φορμάτ θα παρουσιάζει ο Σάββας Πούμπουρας, ένας από τους παρουσιαστές που το κανάλι έχει πιστέψει και που με επιτυχία στο παρελθόν ανέλαβε το «Πλάκα κάνεις».

Για έκτη χρονιά θα συνεχιστεί και «Ο τροχός της τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη στο STAR. Ο παρουσιαστής ανανέωσε το ραντεβού του για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπου το παιχνίδι θα δίνει το lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Μετρ των τηλεπαιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος, έχει δηλώσει πολλές φορές την αδυναμία του στα εν λόγω φορμάτ. Την ερχόμενη σεζόν, πάντα μέσα από τη συχνότητα του ALPHA, θα παρουσιάσει το «Πάνω κάτω», που θα προβάλλεται καθημερινά στις 18.00. Το τηλεπαιχνίδι, μετά την επιτυχημένη πορεία του στην αμερικανική τηλεόραση, έρχεται στην Ελλάδα για να καθηλώσει. Δύο παίκτες, δύο κερκίδες, δύο ομάδες, πολλά βραχιολάκια. Οι δύο αντίπαλοι καλούνται να τοποθετήσουν στη σωστή σειρά τα πιο ανατρεπτικά αριθμητικά δεδομένα, από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Με τη σειρά του, το OPEN, δεν θα μπορούσε να μην ποντάρει στα τηλεπαιχνίδια. Στον αέρα θα βγει το ισραηλινό «We Believe In You», όπου διαγωνίζονται ομάδες φίλων που θέλουν να κερδίσουν χρήματα για να πραγματοποιήσουν κάποια κοινή επιθυμία τους. Μόνο που στις ερωτήσεις δεν απαντούν όλοι, αλλά ο «αρχηγός».

Ταξίδια και περιπέτειες για τους Celebrities

Στο πρώτο μισό της σεζόν, το STAR θα βγάλει στον αέρα και το «Globetrotters». Πρόκειται για ένα παιχνίδι περιπέτειας, τα δικαιώματα του οποίου απέκτησε το κανάλι για να προβάλλεται τις μέρες που δεν θα είναι στον αέρα το «GNTM». Θα έλεγε κάποιος ότι είναι ένα ταξιδιωτικό φορμάτ με επωνύμους, όπου τρεις ανυποψίαστοι celebrities μεταφέρονται σε τρία τυχαία μέρη ανά τον κόσμο κι αναλαμβάνουν την αποστολή να λύσουν διάφορους γρίφους και να αποκτήσουν οκτώ αντικείμενα.

Όποιος τα βρει πρώτος και επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα είναι και ο μεγάλος νικητής του παιχνιδιού. Παρουσιαστής θα είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ενώ θα συμμετέχουν οι Χρήστος Μπάρκας, Παντελής Βούρος, Χάρης και Αντελίνα Βαρθαρκούρη, Στέλιος και Μιχαήλ Κρητικός.

Ο ΣΚΑΪ φουλάρει τις μηχανές

H νέα χρονιά θα φέρει πολλά τηλεπαιχνίδια στο κανάλι του Φαλήρου. Στην απογευματινή, καθημερινή ζώνη θα προστεθεί το τηλεπαιχνίδι «Guess my age», με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα. Οι παίκτες θα πρέπει να μαντεύουν την ηλικία 7 αγνώστων, ενώ ο νικητής θα μπορεί να κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ.

Τα στελέχη έχουν αποφασίσει, επίσης, να βγει στον αέρα και το τηλεπαιχνίδι «Boom» με τον Σάκη Τανιμανίδη. Δυο ομάδες διαγωνίζονται με σκοπό να απενεργοποιήσουν, όσο το δυνατό περισσότερες «βόμβες» και να κερδίζουν ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Οι παίκτες φορώντας προστατευτικά γυαλιά καλούνται σε περιορισμένο χρόνο να βρουν τη σωστή απάντηση κόβοντας καλώδια, ώστε να απενεργοποιήσουν τη «βόμβα». Εάν κόψουν το λάθος καλώδια, η «βόμβα» εκρήγνυται. Η ομάδα που θα καταφέρει να απενεργοποιήσει τις περισσότερες «βόμβες» έχει την ευκαιρία να παίξει στον τελικό γύρο και να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό έπαθλο.

Στη ζώνη του Σαββατοκύριακου θα βρεθεί «Ο πιο αδύναμος κρίκος», που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και θεωρήθηκε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ του MEGA. 18 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή, το φορμάτ ετοιμάζεται να επιστρέψει μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Τάσο Τρύφωνος, που ήδη παρουσιάζει την κυπριακή εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού.