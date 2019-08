MEDIA

Μεταδόθηκε στο πάλαι πότε μεγάλο κανάλι, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και στάθηκε αφορμή για να αγαπήσει περισσότερο το κοινό τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Το «Just The Two Of Us» έχει θεωρηθεί ένα από τα ωραιότερα σόου της μικρής οθόνης και, όπως φαίνεται, ετοιμάζεται να επιστρέψει.

Τα δικαιώματα του πρότζεκτ απέκτησε το OPEN και την παραγωγή-παρουσίαση θα κάνει ο Νίκος Κοκλώνης. Ο παρουσιαστής, άλλωστε, είναι ένα από τα πρόσωπα που το κανάλι εμπιστεύεται πολύ καθώς έχει αναλάβει αρκετά πρότζεκτ, τόσο από το ρόλο του οικοδεσπότη όσο και από εκείνον του παραγωγού.