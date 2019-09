MEDIA

Δυναμικό come back έκανε το X-Factor στους τηλεοπτικούς μας δέκτες αφού από τις πρώτες οντισιόν ανέβηκαν στη σκηνή τραγουδιστές με πολύ ταλέντο.

Στην πρεμιέρα της Τετάρτης οι κριτές δεν μπόρεσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους για την 21χρονη Χρυστάλα.

Η νεαρή Κύπρια σπουδάζει Νομική και αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο μουσικό σόου για να κυνηγήσει το όνειρό της. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα αφού ξεκίνησε να τραγουδά, το κοινό άρχισε να τη χειροκροτεί.

Η Χρυστάλα τα έδωσε όλα στην σκηνή τραγουδώντας το «And I Am Telling You I'm Not Going». Η 21χρονη κατάφερε να κερδίσει με το ταλέντο της, μία θέση στην επόμενη φάση.