Τα τελευταία χρόνια η μόδα της τηλεόρασης επιτάσσει πρότζεκτ που σκαρφάλωσαν ψηλά στους πίνακες της Nielsen και άφησαν ιστορία, κατά το παρελθόν, να επιστρέφουν με νέους κύκλους επεισοδίων.

Το τηλεπαιχνίδι του STAR «Ο τροχός της τύχης», το ριάλιτι μόδας επίσης του καναλιού της Κηφισιάς «Greece’s Next Top Model», το μουσικό σόου του ΣΚΑΪ «The Voice», αλλά και το «Ρουκ Ζουκ του ANT1 είναι μερικά μόνο από αυτά.

Η εν λόγω τάση, βέβαια, φαίνεται ότι συνεχίζεται και τη φετινή σεζόν, με τους ιθύνοντες των σταθμών να ξετρυπώνουν από το «χρονοντούλαπο» της TV και να λανσάρουν ως «καινούργια» αρκετά φορμάτ παλαιότερων δεκαετιών.

«Αγρότης μόνος ψάχνει»

Συστήθηκε το 2009, μέσα από τον ALPHA, με παρουσιάστρια τη Σίσσυ Χρηστίδου, παρουσιάζοντας αδέσμευτους άνδρες, που ζούσαν στην ελληνική επαρχία και ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες, να αναζητούν σύντροφο, την κατάλληλη γυναίκα που δεν θα δίσταζε να αφήσει πίσω της τη ζωή και την καθημερινότητά της προκειμένου να τον ακολουθήσει μακριά από την πόλη. Φέτος, το παραπάνω κόνσεπτ επιστρέφει από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με παρουσιάστρια αυτή τη φορά την Ελένη Τσολάκη, ενώ τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει. Το ριάλιτι θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2020 και το μόνο βέβαιο είναι ότι οι τηλεθεατές θα δουν αρκετές διαφορές από τον πρώτο κύκλο.

«Just The Two Of Us»

Μεταδόθηκε στο πάλαι ποτέ Μεγάλο Κανάλι, το MEGA, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και στάθηκε αφορμή για να αγαπήσει περισσότερο το κοινό τη Ζέτα Μακρυπούλια και τον Γιώργο Καπουτζίδη, που παρουσίασαν το σόου. Το «Just The Two Of Us», που παιζόταν το 2010 και το 2014 και ένωναν τις δυνάμεις τους στο stage επαγγελματίες τραγουδιστές και εκπρόσωποι της σόουμπιζ, έχει θεωρηθεί ένα από τα ωραιότερα φορμάτ της μικρής οθόνης και ετοιμάζεται να επιστρέψει. Τα δικαιώματα του πρότζεκτ απέκτησε το OPEN και την παραγωγή-παρουσίαση θα κάνει ο Νίκος Κοκλώνης. Πιθανότατα και αυτό θα βγει στον αέρα από τις αρχές του 2020, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες.

«X-Factor»

Αποτέλεσε έναν από τους δημοφιλέστερους μουσικούς διαγωνισμούς, αρχικά προβλήθηκε από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 τις τρεις τηλεοπτικές σεζόν από το 2008 έως το 2011, ενώ από το 2016 έως το 2017 προβλήθηκε από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Από τις 11 Σεπτεμβρίου βγαίνει στον αέρα από το OPEN, με τη Δέσποινα Βανδή για παρουσιάστρια, σημειώνοντας ικανοποιητικά ποσοστά. Αναζητώντας το νέο αστέρι της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας, τον πιο κρίσιμο και δύσκολο ρόλο της επιλογής τον έχουν οι κριτές: O Χρήστος Μάστορας, ο πολυτάλαντος frontman των ΜΕΛΙSSES, η δυναμική Μελίνα Ασλανίδου, μία από τις πιο αγαπημένες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, ο μετρ των ερτζιανών, Μιχάλης Τσαουσόπουλος, και ο Γιώργος Θεοφάνους, ο μεγαλύτερος σύγχρονος συνθέτης της γενιάς του, αναλαμβάνουν δράση.

«Ο πιο αδύναμος κρίκος»

18 χρόνια μετά την πρώτη του προβολή στο MEGA, το τηλεπαιχνίδι που έγραψε ιστορία με τις ατάκες της Έλενας Ακρίτα σε ρόλο παρουσιάστριας… ξαναχτυπά. Συγκεκριμένα, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος» προβάλλεται στη ζώνη του Σαββατοκύριακου από τον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Τάσο Τρύφωνος, που ήδη παρουσιάζει την κυπριακή εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού. Όσον αφορά στους κανονισμούς, οι παίκτες ανταγωνίζονται κόντρα στον χρόνο, κάθε σωστή απάντηση κερδίζει, ενώ κάθε λάθος κοστίζει ακριβά.

«Παιχνίδια χωρίς σύνορα»

Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), το οποίο ξεκίνησε το 1965 ως η διεθνής εκδοχή του γαλλικού προγράμματος Intervilles. Η ιδέα ανήκε στον στρατηγό Σαρλ ντε Γκολ και είχε ως στόχο τη συμφιλίωση των νέων της μεταπολεμικής Ευρώπης, μέσα από ευρηματικά παιχνίδια στα οποία διαγωνίζονταν δήμοι και κοινότητες από διαφορετικές χώρες. Στην Ελλάδα προβλήθηκε για επτά χρόνια από την ΕΡΤ και τώρα θα επιστρέψει από τον ΣΚΑΪ, με παρουσιαστή τον Θέμη Γεωργαντά. Λεπτομέρειες για το πότε θα επιστρέψει ακριβώς το φορμάτ δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο είναι μία ευχάριστη έκπληξη.