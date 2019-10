MEDIA

Πρότζεκτ έρχονται… πρότζεκτ «κόβονται» στο OPEN, με τα στελέχη να εξετάζουν με προσοχή τι αξίζει να βγει στον αέρα και τι όχι. Έτσι, οι ιθύνοντες αποφάσισαν να μην επενδύσουν τελικά στο «Δικαστήριο Μόδας», που θα παρουσίαζε η Μαρία Μπακοδήμου.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο λόγος που προχώρησαν σε αυτή την απόφαση δεν ήταν μόνο ο μικρός αριθμός αιτήσεων, αλλά και μία γενική στασιμότητα στο θέμα του ριάλιτι μόδας, τι στιγμή μάλιστα που στον ΣΚΑΪ ετοιμάζουν το «My Style Rocks».

Την ίδια στιγμή, το Open εξασφάλισε τα δικαιώματα του «Drive master», που μεταδίδεται στη ρωσική τηλεόραση και πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ενώνει τα ριάλιτι με τις πίστες αγώνων.

Να σημειωθεί ότι ετοιμάζεται να βγει στον αέρα, το δεύτερο μέρος της σεζόν, και το «Just the 2 of us» με τον Νίκο Κοκλώνη.