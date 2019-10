MEDIA

Έχει γίνει γνωστό ότι το φιλανθρωπικό σόου «Just the 2 of us» θα επιστρέψει από τη συχνότητα του OPEN, το δεύτερο μισό της σεζόν. Ο Νίκος Κοκλώνης, που έχει αναλάβει χρέη παρουσιαστή και παραγωγού, δουλεύει με πυρετώδεις ρυθμούς για την προετοιμασία. Συνεχώς κάνει ραντεβού με πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι στο μουσικό φορμάτ, είτε ως διαγωνιζόμενοι, είτε ως μέλη της κριτικής επιτροπής.

Η Άντζελα Δημητρίου, αν και δεν έχει υπογράψει ακόμα, θεωρείται σίγουρη για την επιτροπή, ενώ τα πρώτα ονόματα που έχουν ακουστεί για να συμμετάσχουν είναι η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Μαρίνα Πατούλη, ο Τρύφωνας Σαμαράς, η Χριστίνα Παππά, η Λένα Ζευγαρά και ο Sin Boy.

Μάλιστα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα βρεθεί στο «Just the 2 of us» καθώς είναι κολλητή φίλη του Νίκου Κοκλώνη.