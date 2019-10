MEDIA

Στο στούντιο του «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Κατερίνα Πεφτίτση, το plus size μοντέλο που εντυπωσίασε τους κριτές του «Greece’s Next Top Model». Η κοπέλα μίλησε για τα σχόλια που δέχτηκε, αλλά και για τα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Υπήρξαν σχόλια του τύπου “είσαι ένα βόδι και μισό”, “σε σιχαίνομαι”, “δεν πρέπει να κυκλοφορείς”, “είσαι προσβολή”. Αυτά τα σχόλια έγιναν και στο youtube, στα βίντεο της οντισιόν μου, έγιναν και κάποια σε εκπομπές. Με πόνεσε λίγο…

Και ο Γιώργος Λιάγκας είπε τα δικά του. Αρχικά μου το είπαν, μετά έπεφταν σωρηδόν τα μηνύματα που βρίζανε και τη μία μεριά και την άλλη. Δεν με ενδιέφερε να βγω στον αέρα και να απαντήσω. Δεν με απασχολεί εάν το μισό ποσοστό των Ελληνίδων γυναικών δεν του αρέσουν του συγκεκριμένου ανθρώπου ή του χαλάνε την αισθητική του. Γενικά δεν ασχολούμαι με κομπλεξικούς ανθρώπους καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.