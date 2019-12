MEDIA

Το βράδυ της Πέμπτης, ο μεγάλος τελικός του «Greece’s Next Top Model» είχε πολλές εκπλήξεις. Στην τρίτη δοκιμασία με τίτλο «The After Party/ Dancing In The Rain», οι Κέισι, Άννα Μαρία και Κάτια είδαν τους συντρόφους τους να πλησιάζουν.

Συγκινημένες έπεσαν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους, με τα μάτια τους να γεμίζουν δάκρυα. «Περίμενα να συγκινηθείς παραπάνω, αλλά… Δεν χάρηκες πολύ που με είδες», είπε στην Άννα Μαρία το αγόρι της με την ίδια να του απαντά πως νιώθει περίεργα και ότι χάρηκε πολύ που τον είδε.

«Δεν θα μου το ξανακάνεις ποτέ αυτό, θα μου το ξανακάνεις; Θα φύγουμε;», της είπε με την Άννα Μαρία να του λέει «ε, όχι σήμερα». Η Άννα Μαρία ξέσπασε σε κλάματα και δεν μπορούσε να σταματήσει. Έκλαιγε τόσο πολύ που οι κριτές πήγαν δίπλα της και ζήτησαν από τον σύντροφό της εξηγήσεις.