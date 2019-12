Αφού ζήτησε... εξηγήσεις για τα όσα έγιναν στον τελικό του ριάλιτι μόδας με το μπάχαλο με την ψηφοφορία του κοινού, η Τάιρα Μπανκς επανέρχεται με νέα ανάρτηση και την... ετυμηγορία της!

«Διαβάζω τα σχόλια και τώρα έχω μια γενικότερη εικόνα. Προς τους τηλεθεατές: Ξέρω ότι είναι κρίμα να επενδύεις σε ένα πρόγραμμα και να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι σαν… κατάρα! Προς τους παραγωγούς: Ξέρω ότι θα λάβετε υπόψιν σας τα σχόλια των φανς και θα δουλέψετε αρκετά ώστε να αποφύγετε κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Προς τις νικήτριες: 💛» έγραψε στο Twitter.

I’m reading comments & now have a general understanding.

To the fans: I know it sucks when you invest in watching & then this happens. It’s like...DAMN!!!

To the producers: I know you hear the fans and will work overtime to try to avoid this in the future.

To the winners: 💛😘

— Tyra Banks (@tyrabanks) December 21, 2019