MEDIA

Από τις αρχές της σεζόν είχε γίνει γνωστό ότι ο Μάρκος Σεφερλής βρισκόταν σε συζητήσεις με τα στελέχη του ANT1, προκειμένου να αναλάβει δική του εκπομπή το δεύτερο μισό της χρονιάς.

Ωστόσο, η φετινή τηλεοπτική χρονιά κρύβει πολλές εκπλήξεις κι έτσι ο ηθοποιός φαίνεται ότι οδεύει προς ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, ο Μάρκος βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Τούρκο παραγωγό Ατζούν Ιλιτζαλί, με τον οποίο θα συνεργαστεί σε ένα νέο φορμάτ το οποίο θα αποτελεί μια μικρή παραλλαγή του «Thank Got you are here».

Έτσι το deal με τον ANT1 χάλασε και, όπως φαίνεται, δεν θα παίζονται ούτε οι θεατρικές του παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή στο κανάλι του Αμαρουσίου. Στη θέση των παραστάσεων, τα βράδια της Παρασκευής, θα προβάλλονται πια το «Καφέ της Χαράς» και η εκπομπή με φάρσες του Σάββα Πούμπουρα.