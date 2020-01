MEDIA

Οι φήμες που την ήθελαν να συζητά με τον Νίκο Κοκλώνη για το σόου «Just the 2 of us» επιβεβαιώνονται. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ετοιμάζει τηλεοπτική επιστροφή μέσα από τη συχνότητα του OPEN, με ένα ρόλο-έκπληξη που δεν θα περάσει απαρατήρητος.

Η παρουσιάστρια δέχτηκε πρόταση, σύμφωνα με το Page 2 της «Νέας Σελίδας», για να συμμετέχει ως διαγωνιζόμενη στο σόου που θα ξεκινήσει στα τέλη Ιανουαρίου στο σταθμό του Ιβάν Σαββίδη. Αυτή είναι ουσιαστικά η δεύτερη φορά που η Κωνσταντίνα θα λάβει μέρος σε ριάλιτι, αφού πριν από δύο χρόνια είχε ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο για το «Survivor» του ΣΚΑΪ.