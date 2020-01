MEDIA

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται ο Νίκος Κοκλώνης και τα στελέχη του OPEN, προκειμένου το σόου «Just the 2 of US» να βγει στον αέρα στα μέσα Φεβρουαρίου με παρουσιαστή τον πρώτο. Αν και πολλά ακούγονται για την κριτική επιτροπή και τους συμμετέχοντες, κανείς σχεδόν δεν είναι σίγουρος καθώς δεν έχουν πέσει υπογραφές.

Ο Νίκος, που εκτελεί χρέη παραγωγού, έχει μάλιστα στα σκαριά ένα μεγάλο πλάνο που αν του βγει θα τραβήξει τα βλέμματα. Συγκεκριμένα, επιθυμεί να έχει στην κριτική επιτροπή και την Άννα Βίσση, αλλά και τη Δέσποινα Βανδή.

Είναι γνωστό ότι οι δύο τραγουδίστριες δεν έχουν κάνει ποτέ κοινή εμφάνιση και, όταν πριν από μερικά χρόνια βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί στα «Mad Awards», απέφυγαν να περπατήσουν δίπλα- δίπλα. Βέβαια, καμία από τις δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχει «κόντρα» μεταξύ τους.