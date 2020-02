Και μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας «ΧΑΛΒΑΗ 5 - 0” με ρεκόρ εισιτηρίων το τετραήμερο (85.000) έρχεται και η εκπομπή στον ΣΚΑΙ. Έτσι για κα κλείνουμε κάποια στόματα!

A post shared by Μάρκος Σεφερλής (@markos_seferlis_real) on Feb 3, 2020 at 2:29am PST