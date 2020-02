MEDIA

Το δεύτερο μισό της σεζόν έχει ξεκινήσει εδώ και ένα περίπου μήνα, με πολλά νέα προγράμματα να έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Στη λίστα με τα «My style rocks», «MasterChef», «Καφέ της Χαράς», «Best Friend’s Fear», έρχονται να προστεθούν το επόμενο διάστημα κι άλλα φορμάτ που θα εκτινάξουν τον ανταγωνισμό.

Ο κύκλος των πολυσυζητημένων φορμάτ για τον ANT1 θα ολοκληρωθεί με το σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar», που την περσινή σεζόν σάρωσε στους πίνακες της Nielsen. Με τη Μαρία Μπεκατώρου σε ρόλο οικοδέσποινας, το φορμάτ θα βγει στον αέρα στις 16 Φεβρουαρίου με πολλές εκπλήξεις. Οι τέσσερις κριτές του φετινού κύκλου, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και Μίρκα Παπακωνσταντίνου, είναι όλοι πρόσωπα καταξιωμένα στην εγχώρια σόουμπιζ. Οι δέκα καλλιτέχνες που θα συνεπάρουν το κοινό με τις μεταμφιέσεις τους είναι οι Μαρία Ανδρούτσου, Ευρυδίκη, Κατερίνα Κουκουράκη, Λάμπης Λιβιεράτος, Δανάη Λουκάκη, Στέφανος Μουαγκέ, Ηλίας Μπόγδανος, Τάνια Μπρεάζου, Νικόλας Ραπτάκης και Γιώργος Χρανιώτης.

Το STAR, με τη σειρά του, θα ποντάρει ξανά στη μυθοπλασία. Στον προγραμματισμό θα προστεθεί η αστυνομική σειρά «Έτερος εγώ- Χαμένες ψυχές» του Σωτήρη Τσαφούλια. Το σίριαλ, παραγωγής Cosmote TV που προβλήθηκε πριν από λίγους μήνες από το συνδρομητικό κανάλι, παρουσιάζει μία σειρά δολοφονιών που ακολουθούν τους άθλους του Θησέα. Το τρέιλερ προβάλλεται ήδη, ενώ ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία για την πρεμιέρα.

Στους άσους του ΣΚΑΪ, για το δεύτερο μισό της σεζόν, είναι χωρίς αμφιβολία και το «Big Brother». Ο «Μεγάλος Αδερφός» θα προβληθεί από τη συχνότητα του καναλιού, με τα νέα επεισόδια να ξεκινούν το Μάρτιο. Αν και τα στελέχη κρατούν ακόμη σιγήν ιχθύος για τις λεπτομέρειες, το επικρατέστερο πρόσωπο για την παρουσίαση είναι ο Χάρης Βαρθακούρης.

OPEN με εκπλήξεις

Από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν και συνεχίζουν να απασχολούν είναι η Βίκυ Χατζηβασιλείου. Η παρουσιάστρια ετοιμάζει την επιστροφή του «Πάμε Πακέτο» από τη συχνότητα του OPEN, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες την θέλουν να διαγωνίζεται και στο «Just the 2 of us».

Ο Νίκος Κοκλώνης, που έχει αναλάβει χρέη παρουσιαστή και παραγωγού, δουλεύει με πυρετώδεις ρυθμούς για την προετοιμασία του παραπάνω φορμάτ και έχει δώσει ήδη τα χέρια με την οικοδέσποινα από τη Θεσσαλονίκη. Το φιλανθρωπικό πρότζεκτ θα βγει στον αέρα, προς τα τέλη Φλεβάρη, και η Αντζελα Δημητρίου ακούγεται για το ρόλο της κριτή. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, οι ηθοποιοί Γιώργος Γιαννόπουλος και Ορφέας Παπαδόπουλος, αλλά και η Έρρικα Πρεζεράκου, είναι από τα ονόματα που έχουν κάνει συζητήσεις.