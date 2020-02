Βρήκαμε τον Κωνσταντίνο και του ζητήσαμε να μας πει τα συναισθήματά του. Ο @ioannidispanos τον πίστεψε και τον έφερε στην ομάδα του, δίνοντάς του μία ποδιά. ⠀ #MasterChefGR #StarChannelTv @starchanneltv

