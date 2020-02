MEDIA

Ο Νίκος Κοκλώνης και η ομάδα του δουλεύουν με πυρετώδεις προετοιμασίες για την πρεμιέρα του νέου κύκλου του «Just the 2 of us», που θα βγει στον αέρα το επόμενο διάστημα. Ο παραγωγός και παρουσιαστής φαίνεται, μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει θέματα με το BBC, το οποίο έχει και τα δικαιώματα του εν λόγω φορμάτ.

Συγκεκριμένα, ενώ ο Νίκος είχε δώσει τα χέρια με την Άντζελα Δημητρίου για να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή, στέλεχος του BBC -που ήρθε στην Αθήνα για να ελέγξει τα σκηνικά και γενικότερα όλη την παραγωγή- είχε ενστάσεις για την τραγουδίστρια. Η οδηγία που έδωσε είναι ότι στην κριτική επιτροπή θα πρέπει να είναι και άνθρωποι που έχουν τηλεοπτική εμπειρία.

Μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα πρέπει να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, καθώς η πρώτη επίσημη πλησιάζει.