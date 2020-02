MEDIA

Η παρουσιάστρια θα βρεθεί στο σόου του σταθμού «Just the 2 of us», με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσω Instagram

Η τηλεοπτική της επιστροφή συζητιέται εδώ και καιρό, αν και η ίδια μέχρι πρότινος δήλωνε ότι ακόμη τίποτα δεν είναι σίγουρο και ότι βρίσκεται σε συζητήσεις. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πήρε την απόφαση και σύντομα θα κάνει come back τηλεοπτικά.

Η Queen Dina θα βρεθεί στο νέο κύκλο του σόου «Just the 2 of us» στο OPEN, με την αποκάλυψη να γίνεται μέσα από ένα Instastory του Νίκου Κοκλώνη στο Instagram. «Όχι τζα, just! Έλα, βάλε την υπογραφή σου, μου έχεις βγάλει την Παναγία», λέει στην Κωνσταντίνα ο παρουσιαστής και παραγωγός του εν λόγω φορμάτ. Στο αμέσως επόμενο βίντεο, οι δυο τους επισφραγίζουν την υπογραφή με μία αγκαλιά και την Κωνσταντίνα να λέει: «Με παντρεύτηκες!».

Να σημειωθεί ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρίσκεται εκτός τηλεόρασης εδώ και ένα χρόνο περίπου, ενώ τελευταία της εμφάνιση ήταν η παρουσίαση του ριάλιτι μόδας «Μy style rocks» στο ΣΚΑΪ.