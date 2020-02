MEDIA

Αναμένεται να βγει στον αέρα το επόμενο διάστημα και μονοπωλεί το ενδιαφέρον, καθώς οι συμμετέχοντες και η επιτροπή θα κάνουν τη διαφορά. Το «Just the 2 of us», με παραγωγό και παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, μπορεί να έχει στο team του την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, δεν θα έχει όμως τελικά στην επιτροπή την Άντζελα Δημητρίου.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή «Πρωινό» στον ANT1, τρία κορυφαία ονόματα φιγουράρουν για τις θέσεις των κριτών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή και Βίκυ Σταυροπούλου είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με το κανάλι και, εκτός απροόπτου, μέσα στην εβδομάδα θα πέσουν και οι πολυπόθητες υπογραφές.