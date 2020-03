Ένας όμορφος κύκλος έκλεισε. Πέρασα πολύ ωραία σε αυτή την πρώτη μου τηλεοπτική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ και από καρδιάς όλους! See ya soon😀

