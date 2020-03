MEDIA

Τα δικά του μέτρα προστασίας απέναντι στην έξαρση του κοροναϊού παίρνει το OPEN, αναφέροντας με επίσημη ανακοίνωση ότι δεν θα δέχεται πλέον κοινό στις εκπομπές του.

«Ενόψει δύο ιδιαίτερα κρίσιμων μηνών για την εξέλιξη του κύματος της νόσου του κοροναϊού, ανακοινώνεται η απόφαση του τηλεοπτικού σταθμού OPEN να μην δέχεται πλέον κοινό σε όσες εκπομπές του επέτρεπαν -λόγω κόνσεπτ- την παρουσία πολιτών στα στούντιο.



Τόσο το σόου Just The Two Of Us που θα κάνει πρεμιέρα αυτό το Σάββατο 14 Μαρτίου, όσο και όλες οι εκπομπές του σταθμού που υποδέχονταν ως κοινό στο στούντιο πολίτες που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν ζωντανά τα τηλεοπτικά δρώμενα, θα γυρίζονται πλέον παρουσία μόνο των απαραίτητων συντελεστών, με αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής -σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας», αναφέρεται.

Λίγη ώρα αργότερα, τα στελέχη του ΑΝΤ1 γνωστοποιήσαν ότι και το «Your Face Sounds Familiar» θα μαγνητοσκοπηθεί-γυριστεί χωρίς την παρουσία κοινού.