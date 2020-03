MEDIA

Η πρεμιέρα του «Just the 2 of us» και δύο νέων ενημερωτικών εκπομπών φέρνουν τα πάνω-κάτω στο σταθμό.

Νέες αφίξεις και διάθεση αλλαγών φαίνεται ότι χαρακτηρίζουν το OPEN, το δεύτερο μισό της σεζόν. Το Ανοιχτό Κανάλι συνεχίζει ανανεωμένο, με νέα προγράμματα και ενισχυμένη την ομάδα τόσο της ενημέρωσης όσο και της ψυχαγωγίας.

Συγκεκριμένα, εμπλουτίζει το πρόγραμμά του με νέες ενημερωτικές εκπομπές, με στόχο να βρίσκεται δίπλα στους τηλεθεατές σε μια κρίσιμη εποχή κοινωνικά και πολιτικά, ενισχύοντας παράλληλα και την ψυχαγωγία, με ένα νέο μουσικό σόου που ενώνει πλήθος αγαπημένων Ελλήνων σε έναν ξεχωριστό διαγωνισμό τραγουδιού με φιλανθρωπικό σκοπό.



Μετά τις αλλαγές στη μεσημεριανή εκπομπή «Μεσημέρι #Yes», από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και καθημερινά στις 18.00, θα προβάλλεται η νέα ενημερωτική εκπομπή «OPEN Ελλάδα». Ο Σπύρος Χαριτάτος και ο Γιώργος Καραμέρος, ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά δίδυμα, ξανασμίγουν με στόχο να δίνουν το στίγμα της ενημέρωσης.

Ακόμη, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μετακομίζει στις 19.30, όπου η Νίκη Λυμπεράκη (από Δευτέρα έως Παρασκευή), η Στέλλα Γκαντώνα (το Σαββατοκύριακο), σύσσωμη η δημοσιογραφική ομάδα, οι εγκυρότεροι ανταποκριτές εξωτερικού και οι τεχνικοί του OPEN ενημερώνουν τους πολίτες με αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Τα βράδια της Τετάρτης, στις 23.45, έρχεται μια νέα εκπομπή (πρεμιέρα στις 18 Μαρτίου), έξω από τα συνηθισμένα. Μία φορά την εβδομάδα, η Νίκη Λυμπεράκη βγαίνει «Εκτός» πλαισίου και παρουσιάζει το απόσταγμα των εξελίξεων της επικαιρότητας. Υποδέχεται προσωπικότητες που μιλούν ουσιαστικά, χωρίς κραυγές και κενές αντεγκλήσεις, απαντώντας σε ερωτήματα στην καρδιά των θεμάτων, από την κοινωνία, την πολιτική, αλλά και την τέχνη.

Νέο σόου με πολλές εκπλήξεις

Τα Σαββατόβραδα, στις 21.00, το OPEN δίνει ραντεβού με το πιο μεγάλο τηλεοπτικό celebrity πάρτι, ένα σόου με θέαμα, εκπλήξεις, χιούμορ και ξεχωριστές ερμηνείες! Το «Just The Two Of Us» θα γίνει η αγαπημένη συντροφιά του Σαββατόβραδου με 14 υπέροχα ζευγάρια-14 celebrities από διαφορετικούς χώρους που δοκιμάζονται για φιλανθρωπικό σκοπό σε ρόλο performer, με coaches 14 αγαπημένους τραγουδιστές.

Ο παρουσιαστής του σόου, Νίκος Κοκλώνης, δίνει τον παλμό, αλλά και τον λόγο στην εκρηκτική κριτική επιτροπή που βαθμολογεί τις ερμηνείες των ζευγαριών: τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή που γίνονται μια hot τηλεοπτική παρέα με μοναδική χημεία!

Στο Celebrity Room του «J2US» θα βρίσκεται η Βίκυ Κάβουρα μιλώντας με τους παίκτες στο backstage και καταγράφοντας αγωνία, πειράγματα και αντιδράσεις.