Το σόου του OPEN «Just the 2 of us» έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου, με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, τη Βίκυ Κάβουρα και τον Τρύφωνα Σαμαρά να σχολιάζονται.

Την πρώτη του επίσημη έκανε, το βράδυ του Σαββάτου, το σόου «Just the 2 of us» στο OPEN με 14 ζευγάρια να ενώνουν τις δυνάμεις τους για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο Νίκος Κοκλώνης καλησπέρισε το κοινό στις 21.00 και για περισσότερες από 3,5 ώρες κράτησε συντροφιά στο κοινό. Οι συμμετέχοντες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να κερδίσουν την επιτροπή, ερμηνεύοντας κομμάτια που είχαν επιλέξει.

Άλλοι με επιτυχία, άλλοι όχι και τόσο καλά, ανέβηκαν στο stage και κρίθηκαν από τους Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή.

Aν και στο πρώτο επεισόδιο δεν υπήρξε αποχώρηση, η Έρρικα Πρεζεράκου με τον Άρη Μακρή βρέθηκαν στην πρώτη θέση ενώ η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον παρτενέρ της Χρήστο Ζώτο… στην τελευταία.

Από τις συμμετοχές, φυσικά, που ξεχώρισαν και αυτή του Τρύφωνα Σαμαρά που τραγούδησε με τη Χαρά Βέρρα.

Η εμφάνιση της Βίκυς Κάβουρα που έβαλε φωτιά

Η Βίκυ Κάβουρα ανέλαβε στο «Just the 2 of us» την παρουσίαση των backstage. Η πρώτη της εμφάνιση και η στιλιστική της επιλογή έβαλαν φωτιά στα social media και στους τηλεθεατές, καθώς η ηθοποιός φόρεσε ένα αποκαλυπτικό μπουστάκι που δεν πέρασε ασχολίαστο στο Twitter.

-Βικάκι τι κάνεις?

-Ψάχνω μπλούζα να βάλω ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ??? #j2us pic.twitter.com/PK7ZcY77bh — Marrie_Qrie (@marrie_qrie) March 14, 2020

Ολο το τουιτερ μολις ειδε την εμφάνιση της καβουρα #j2us pic.twitter.com/AGhpS9TApy — lights-on _ 🌼🌸🌺 (@Penny_ruby_) March 14, 2020

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen

Η πρεμιέρα του σόου του OPEN κέρδισε ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο του κοινού. Αν και είχε να ανταγωνιστεί το «Στην υγειά μας ρε παιδιά», το «Just the 2 of us» έκανε 14,9% στο γενικό και 16,9% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, η μουσική εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης σημειώνοντας 18,4% στο γενικό και 11,4% στο δυναμικό κοινό.