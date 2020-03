Αγαπημένοι φίλοι καλησπέρα σας! Σήμερα το απόγευμα αποφάσισα, λόγω εμφάνισης κάποιων συμπτωμάτων να προχωρήσω προληπτικά στο τεστ για τον κορονοϊο. Ως εκ τούτου και σεβόμενος, την οικογένεια μου, τους συνεργάτες μου, όλους τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι καθημερινά, την δημόσια υγεία, με εντολή των γιατρών, μαζί, με την στήριξη της διοίκησης του Star, θα παραμείνω σε απομόνωση μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ως οφείλω. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν για καθαρά προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε ότι δεν θα προβληθεί η εκπομπή μας! Ελπίζω και ευχόμαστε όλοι ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά, ότι δεν θα έχει συμβεί κάτι νέο που θα μεταβάλει και πάλι την καθημερινότητα μας, και την Τετάρτη 18 Μαρτίου, με το καλό να επιστρέψουμε στη δουλειά μας, κοντά σας, και να συνεχίσουμε να σας κρατάμε συντροφιά ψυχαγωγώντας σας! Μένουμε σπίτι και μετακινούμαστε μόνο για τη δουλειά μας, όπως όλοι, και για τα εντελώς απαραίτητα! Όλα θα πάνε καλά!! Με αγάπη ψυχραιμία και χιούμορ! Όχι στο πανικό, ναι στην αλληλεγγύη! Καλό βράδυ! #menoumespiti #μένουμεσπίτι #μένουμε_σπίτι #μενουμεσπιτι #παραμένουμε_άνθρωποι

