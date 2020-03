Φίλοι μου, αυτές τις δυσκολες ώρες πρέπει όλοι να είμαστε δυνατοί και κυρίως να γίνουμε ασπίδα για εμάς και τους δικούς μας! Έτσι και το "Ευτυχείτε" @eutixeite για προληπτικούς λόγους αυτή την εβδομάδα, θα μείνει σπίτι. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο φόβος άλλωστε είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Μένουμε σπίτι λοιπόν, και επιστρέφουμε όλοι, ακόμα πιο δυνατοί! #menoumespiti Σας στέλνω την αγάπη μου...εμεις θα τα λέμε από δω... Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τ αγαπημένα σας πρόσωπα !

