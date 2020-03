Από Δευτέρα 16/3 καθημερινά 22:15 δίπλα επεισόδια σε επανάληψη μέχρι νεωτέρας... Τα γυρίσματα των "Άγριων Μελισσών" παύουν μέχρι νεοτέρας. Για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Μένουμε σπίτι και αν έχουμε απρόσκλητους επισκέπτες, όπως ο παπάς, περνούμε τα μέτρα μας, βάζουμε την μάσκα μας, τα γαμτάκια μας, και κρατάμε αποστάσεις... #AgriesMelisses #papagrigoris #diafani #papaselfie #lenio #droso #stamirenes #ant1 #EimasteEna

A post shared by savvidakis_kostis (@savvidakis_kostis) on Mar 15, 2020 at 12:26pm PDT