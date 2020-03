Ρε μάνα... "παλουκωσου" σπίτι μπας και κάνουμε καλοκαίρι.... Υγ. Είμαι σίγουρος ότι αν τους πούμε υποχρεωτικά να ξεχυθουν στα λιβάδια θα κλειδωθουν μεσα... Καλή δύναμη σε όλους. #menoumespiti

