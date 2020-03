MEDIA

Η πανδημία του κορονοϊού έχει δημιουργήσει μεγάλες απώλειες και ζημίες στην ελληνική τηλεόραση. Οι ιθύνοντες των καναλιών αποφάσισαν να βάλουν στον «πάγο» εκπομπές και σειρές, για προληπτικούς λόγους», σε μία χρονιά μάλιστα που τα περισσότερα από τα παραπάνω σημειώνουν υψηλή τηλεθέαση και φέρνουν πολλά έσοδα στα ταμεία των σταθμών.

Αυτό, όμως, που κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση είναι η αβεβαιότητα που επικρατεί, για το πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό και για το πότε θα επιστρέψουν τα φορμάτ… στη θέση τους.

Ο ΑΝΤ1, για παράδειγμα, έχει σταματήσει τα γυρίσματα της σειράς «Άγριες Μέλισσες», που στη βραδινή ζώνη «χτυπούσε 30άρια». Οι συντελεστές δεν γνωρίζουν το πότε θα πιάσουν ξανά δουλειά, κάτι από το οποίο εξαρτάται και το πότε θα αρχίσει η προβολή των πρωτότυπων επεισοδίων.

Προβλήματα λόγω κορονοϊού αντιμετωπίζει και ο ΣΚΑΪ. Το κανάλι του Φαλήρου μπορεί να βλέπει τα ποσοστά του να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα λόγω της ενημέρωσης, αλλά όλη αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στο να μην παίζονται τα ψυχαγωγικά φορμάτ. Έτσι, ούτε η μεγάλη επιτυχία «Καλό Μεσημεράκι» με τον Νίκο Μουτσινά βγαίνει στον αέρα, ενώ άγνωστο παραμένει το πότε θα κάνει πρεμιέρα και το «Big Brother», ένα ριάλιτι για το οποίο έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ.

Το Open, με τη σειρά του, έχει βάλει άνω τελεία στη μεγαλύτερή του επιτυχία –τη φετινή σεζόν-, «Κόκκινο Ποτάμι», αλλά και στο πολλά υποσχόμενο σόου «Just the 2 of us». Η σειρά παίζεται σε επανάληψη, κάθε Κυριακή, ενώ το μουσικό πρότζεκτ παραμένει αβέβαιο το πότε θα προβληθεί ξανά.

Όσον αφορά στο STAR, το «MasterChef» μπορεί να είναι ίσως το μόνο ψυχαγωγικό φορμάτ που βγαίνει στον αέρα, ωστόσο από πέντε μέρες την εβδομάδα παίζεται τρεις. Αυτό σημαίνει ότι και η prime time του STAR έχει δεχτεί πλήγμα, σαφέστατα όμως μικρότερο από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Η χαμένη Eurovision

Από την πανδημία του κορονοϊού δεν γλίτωσε ούτε ο μουσικός διαγωνισμός τραγουδιού, καθώς η EBU ανακοίνωσε την ακύρωση της φετινής διοργάνωσης. H ΕΡΤ χάνει με αυτό τον τρόπο τη μεγάλη ευκαιρία να δει τα ποσοστά της να εκτοξεύονται, κάτι που φέρνει σίγουρα ανατροπές στο ταμείο της κρατικής τηλεόρασης.