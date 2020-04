MEDIA

Την ώρα που ο Αντώνης Κανάκης και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τρώγονται σαν τα κοκόρια και εξαπολύουν μπηχτές και αλληλοκατηγορίες περί αντιγραφής και άλλων δαιμονίων, οι παρουσιαστές των αμερικανικών ανταγωνιστικών late-night εκπομπών -ναι, αυτών που κατά κόρον αντιγράφουν οι Έλληνες παρουσιαστές- ενώνουν τις δυνάμεις και το χιούμορ τους εν μέσω πανδημίας για καλό σκοπό.

Ο λόγος για τον Τζίμι Φάλον, τον Τζίμι Κίμελ και τον Στίβεν Κολμπέρ οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι θα παρουσιάσουν από κοινού ένα σπέσιαλ Late Night σόου με πολλή μουσική, το οποίο επιμελήθηκε η Lady Gaga. Μάλιστα όλα τα έσοδα από τις διαφημίσεις θα διατεθούν για ιατρικό εξοπλισμό και στην προσπάθεια ανάπτυξης φαρμάκων και εμβολίων.

To επεισόδιο θα έχει τίτλο «One World: Together at Home» και θα προβληθεί ταυτόχρονα από τα δίκτυα ABC, NBC, CBS όπως και τις διαδικτυακές πλατφόρμες Amazon, Apple, Facebook, YouTube, Twitter, Hulu, κ.ά, το Σάββατο 18 Απριλίου.

Το σόου συνδιοργανώνει η Lady Gaga με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Global Citizen. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η διάσημη τραγουδίστρια έχει συγκεντρώσει ήδη 35 εκατ. δολάρια για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σόου δεν θα είναι τηλεμαραθώνιος. Οι τρεις διάσημοι οικοδεσπότες θα μιλήσουν με επιδημιολόγους, γιατρούς και νοσηλευτές ενώ θα δώσουν την απαραίτητη χιουμοριστική νότα με σκετσάκια και stand up νούμερα. Μερικά από τα διάσημα ονόματα που θα παρελάσουν επίσης από αυτό είναι: Πολ Μακάρτνεϊ, Έντι Βέντερ, Μπίλι Έιλις, Έλτον Τζον, Στίβι Γουόντερ, Lizzo, Κρις Μάρτιν, Αλάνις Μορισέτ, Αντρέα Μποτσέλι, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Κιθ Έρμπαν, κ.ά.

Όλος ο κόσμος που βρίσκεται σε καραντίνα δεν έχει παρά «να κάτσει αναπαυτικά και να απολαύσει το σόου» σημειώνει η Lady Gaga και καλό είναι να το ακούσουν και οι Έλληνες παρουσιαστούν