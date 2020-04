MEDIA

Η πανδημία του κορονοϊού έχει «βάλει στον πάγο» τις περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές και σόου, καθώς όχι μόνο τα προγράμματα των σταθμών δίνουν έμφαση στην ενημέρωση αλλά πρέπει να τηρούνται και τα μέτρα προστασίας.

Η εκπομπή «Ευτυχείτε» του OPEN πρόβαλλε αναλυτικό ρεπορτάζ για το πότε θα επιστρέψουν στον τηλεοπτικό αέρα τα προαναφερθέντα. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, το «Καλό μεσημεράκι» του ΣΚΑΪ με τον Νίκο Μουτσινά θα ξεκινήσει στις 20 Απριλίου, ενώ ετοιμάζεται νέο πλατό.

Για τον Γιώργο Λιάγκα και το «Μεσημέρι», επίσης του καναλιού του Φαλήρου, δεν έχουν παρθεί οι τελικές αποφάσεις. Ωστόσο, πιθανότατα θα εκπέμψει και πάλι προς τα τέλη Απριλίου, με μία θεματολογία που θα «παντρεύει» ψυχαγωγία και ενημέρωση.

Τα στελέχη του ΣΚΑΪ είναι υπό σκέψη και για το μέλλον του «Big Brother». Ακόμη παραμένει άγνωστο το αν θα κάνει πρεμιέρα φέτος, καθώς η διάρκειά του είναι τρεις μήνες και οι ιθύνοντες «φοβούνται» την απήχηση στο κοινό τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το μέλλον των σόου

Για το σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, «Your Face Sounds Familiar», και το ριάλιτι μόδας «My style rocks» του ΣΚΑΪ δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση.

Το «Just the 2 of us» του OPEN φαίνεται ότι θα βγει στον αέρα μετά το Πάσχα, αφού βέβαια βρεθεί η απαραίτητη «φόρμουλα» για τη προστασία όλων των συντελεστών.