MEDIA

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, ο Νίκος Κοκλώνης εμφανίστηκε μέσω skype στην εκπομπή του OPEN «Ευτυχείτε», μιλώντας για το σόου «Just the 2 of us». Ο παρουσιαστής και παραγωγός αναφέρθηκε στο πότε θα επιστρέψει το φορμάτ, έπειτα από το διάλειμμα που έκαναν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Χαρακτηριστικά, ειπώθηκε ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα- την Τρίτη 21 Απριλίου θα μπουν στο στούντιο να «γράψουν» επεισόδιο τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Λίγες ώρες πριν, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Χρήστος Ζώτος έκαναν πρόβες μέσω FaceTime, με την vocal coach τους Ελένη Αλεξανδρή. Η Queen Dina φαίνεται ότι συνεχίζει τα μαθήματα φωνητικής προκειμένου να επιστρέψει βελτιωμένη και καλύτερη.