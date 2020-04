Το φετινό «MasterChef» δεν ξεχωρίζει μόνο για τους τρεις κριτές και τις μαγειρικές δοκιμασίες, αλλά κυρίως για τους παίκτες και τις κόντρες τους. Όποιος παρακολουθεί φανατικά το παιχνίδι, σίγουρα έχει ασχοληθεί με τις περιπτώσεις της Κατερίνας Λένη και του Γιώργου Λασκαρίδη.

Πρόκειται για τους δύο παίκτες που τραβούν το ενδιαφέρον, συζητιούνται, σχολιάζονται, καθώς δεν σταματούν να ανταλλάσσουν πυρά και να λένε επικές ατάκες. «Αυτά δεν γουστάρω εγώ! Τέτοιες χειρονομίες δεν θέλω… Το καρναβάλι συνεχίζεται και η πρώτη κίνηση που κάνει, γιατί είναι κομπλεξικός, είναι ότι στα ‘χα πει εγώ”… Είναι τόσο φτωχός στο μυαλό, που μέχρι εκεί φτάνει το επίπεδο του! Παρά πέρα δεν πηγαίνει», έχει πει χαρακτηριστικά η Κατερίνα για τον συμπαίκτη της.

Ο Γιώργος, με τη σειρά του, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι δεν ταιριάζουν ως χαρακτήρες, κάτι που βέβαια είναι οφθαλμοφανές. Φυσικά, και οι δύο, δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο μεταξύ τους, αλλά και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες καθώς πρωταγωνιστούν συχνά-πυκνά σε εντάσεις.

Οι φανατικοί του «MasterChef» σχολιάζουν τις συμπεριφορές και των δύο, κάθε βράδυ, μέσα από το Twitter. Τα τιτιβίσματα παίρνουν φωτιά και μερικά από τα σχόλια είναι απολαυστικά, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι μεταξύ τους υπάρχει ένα κρυφό love story.

-But, what about us?

-We will always have Paris...#MasterchefGR pic.twitter.com/pTaTLpmKQV

