Έκανε πρεμιέρα πριν από μερικές εβδομάδες, ωστόσο η πανδημία του κορονοϊού ανάγκασε την παραγωγή να κάνει παύση. Το «Just the 2 of us», όμως, επιστρέφει δυναμικά το Σάββατο 2 Μαΐου στις 21.00 στο OPEN.

Μετά τη διακοπή των γυρισμάτων, «ξαναχτυπά» τηρώντας αυστηρά τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, παρουσία λοιμωξιολόγου στα γυρίσματα.

Δεκατέσσερις επαγγελματίες τραγουδιστές και δεκατέσσερις προσωπικότητες από διάφορους χώρους ετοιμάζονται να «κλέψουν» την παράσταση δίνοντας τον καλύτερο εαυτό τους επί σκηνής, για καλό σκοπό. Ο παρουσιαστής του σόου, Νίκος Κοκλώνης, υπόσχεται απολαυστικές στιγμές, μαζί με την πιο ξεχωριστή παρέα της ελληνικής τηλεόρασης στη θέση της κριτικής επιτροπής.

Η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής παίρνουν ξανά θέση και ετοιμάζονται να βαθμολογήσουν.