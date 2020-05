MEDIA

Η πανδημία του κορονοϊού και τα αυστηρά μέτρα που αναγκάστηκε να θεσπίσει η κυβέρνηση, οδήγησε τα στελέχη των καναλιών στο να σβήσουν τις κάμερες των περισσότερων ψυχαγωγικών φορμάτ και να σταματήσουν τα γυρίσματα των σειρών. Η προσπάθεια, όμως, που θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα για την επιστροφή στην κανονικότητα, αλλάζει τα πράγματα και στη μικρή οθόνη κι έτσι όλοι ετοιμάζονται να βρεθούν σε θέσεις μάχης.

Το πρώτο, λοιπόν, από τα προγράμματα που επιστρέφει είναι το «Just the 2 of us». Το σόου του OPEN κάνει come back, απόψε στις 21.00, με τον Νίκο Κοκλώνη, τους Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτη Φασουλή και τα ζευγάρια-συμμετέχοντες να έχουν γυρίσει ήδη το νέο επεισόδιο.

Τη Δευτέρα 4 Μαΐου, συντροφιά τα «Μεσάνυχτα», από τη συχνότητα του ALPHA, θα κρατήσει η Ελεονώρα Μελέτη. Στο πλατό της εκπομπής θα βρεθεί ο Χρήστος Δάντης, λίγες μέρες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το νέο του τραγούδι «Δεν υπάρχει Θεός», ανοίγοντας μέτωπο μέχρι και με την εκκλησία.

Στον τηλεοπτικό αέρα, όμως, ετοιμάζονται να ξαναβγούν και οι αγαπημένες σειρές του καναλιού. «Έλα στη θέση μου», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» και «Έρωτας Μετά» θα ξεκινήσουν να προβάλλονται με καινούργια επεισόδια είτε από τη Δευτέρα 11 Μαΐου είτε μία εβδομάδα μετά. Αρχικά θα παίζονται επεισόδια που ήδη έχουν γυριστεί, ενώ τα συνεργεία θα ξεκινήσουν γυρίσματα στα μέσα Μαΐου. Λίγο πιο νωρίς, την Παρασκευή 8 Μαΐου, έρχεται και το «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη. Η εκπομπή, που είχε ρίξει αυλαία λίγες ημέρες πριν το Πάσχα, θα προβληθεί με νέο επεισόδιο, με την παρουσιάστρια να ετοιμάζεται να ρίξει φως σε ανεξιχνίαστες ιστορίες.

Λίγο πριν την επανέναρξη και ο ΑΝΤ1

Οι συντελεστές των σειρών και των εκπομπών του σταθμού του Αμαρουσίου επιστρέφουν ξανά στις θέσεις τους και το πρόγραμμα επανέρχεται στην κανονική του μορφή. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου κανονικά στον αέρα, με νέα επεισόδια, θα βρίσκονται, όλα τα σίριαλ και οι εκπομπές του σταθμού. «Ρουκ Ζουκ», «Still Standing», «Γυναίκα χωρίς όνομα», «Άγριες Μέλισσες», «Αν ήμουν πλούσιος», «Πέτα τη φριτέζα», «Μην ψαρώνεις», ξαναχτυπούν, όπως και το «your Face Sounds Familiar» στη ζώνη της Κυριακής. Μάλιστα, στις 11 Μαΐου ξεκινούν και σε όλα τα παραπάνω τα γυρίσματα, τηρώντας πάντα τα μέτρα ασφαλείας.

Σε αναμονή οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ

Την ίδια στιγμή που οι παραπάνω έχουν ήδη λάβει τις αποφάσεις τους, τα στελέχη του καναλιού του Φαλήρου θα καταλήξουν στην ημερομηνία επιστροφής τόσο του «My style rocks», όσο και της σειράς «8 Λέξεις» μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οι πληροφορίες θέλουν τα γυρίσματα του σίριαλ του Ανδρέα Γεωργίου να ξεκινούν προς τα τέλη του Μαΐου καθώς απαιτούνται εξωτερικά γυρίσματα και ταξίδια.