Το δεύτερο επεισόδιο του «Just the 2 of us» επέστρεψε, το βράδυ του Σαββάτου, στο OPEN, έπειτα από μία μεγάλη παύση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Νίκος Κοκλώνης, Βίκυ Σταυροπούλου, Σταμάτης Φασουλής, Δέσποινα Βανδή και Μαρία Μπακοδήμου, βρίσκονταν στις θέσεις τους όπως και τα ζευγάρια. Η Μαρία Μπακοδήμου, μάλιστα, τράβηξε τις εντυπώσεις με το αβυσσαλέο ντεκολτέ της και το υπέροχο πράσινο φόρεμά της.

Από τους διαγωνιζόμενους, ο Τρύφωνας Σαμαράς ήταν αυτός που σχολιάστηκε ιδιαίτερα μετά το τραγούδι «Βγάλε το μαντήλι» που είπε. Η Δέσποινα Βανδή και ο Σταμάτης Φασουλής τον σχολίασαν αρνητικά, λέγοντας: «Όλο αυτό που είδα δεν το βρίσκω χαριτωμένο, δεν μου αρέσει. Είπες ένα παραδοσιακό τραγούδι, φορώντας μια παραδοσιακή φουστανέλα… Για τη δική μου αισθητική όλο αυτό δεν μου ταιριάζει. Μην το ξανακάνεις με το να ακουμπάς στην παράδοση. Σε οτιδήποτε άλλο μπορείς να κάνεις ότι θέλεις. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην ελληνική μουσική και στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Την επόμενη φορά που θα ακουμπήσεις ένα τραγούδι παραδοσιακό, οι επιλογές σου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να φαίνεται ότι δεν το κοροϊδεύεις. Είναι εμπαιγμός αυτό το πράγμα. Θες να μιλήσουμε σοβαρά; Δεν είναι σωστό αυτό ούτε για σένα, ούτε για τους ανθρώπους που μπορεί να σημαίνει πολλά η φουστανέλα. Πρόσεχε γιατί μπορεί να “καείς” από μόνος σου. Πρόσεχε λίγο, ειδικά ότι έχει σχέση με την ελληνική παράδοση», είπε η Δέσποινα Βανδή.

«Να τραγουδήσεις σωστά τουλάχιστον, να μάθεις τους στίχους, να κάνεις περισσότερες πρόβες. Τώρα μιλάω εγώ, άστο εσύ. Τον έχεις πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ, δεν έμαθες καν τις δύο βασικές νότες. Τι έμαθες; Σκ…ά τα έκανες. Για σοβάρεψε λίγο για να γίνεις πιο χαριτωμένος. Καίγεσαι πια, ξεπερνάς το “χαριτωμένο”…», είπε ο Σταμάτης Φασουλής.

Η αποχώρηση της Χριστίνας Παπά και οι αιχμές

«Ούτε εμείς θέλαμε να φύγουμε, αλλά κάποιος έπρεπε να φύγει. Είμαι σίγουρη ότι ούτε οι κριτές ήθελαν να φύγουμε εμείς σήμερα, ούτε ο κόσμος ήθελε, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει, είναι περίεργο», είπε η Χριστίνα Παππά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η τηλεθέαση

Σύμφωνα με τους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen, το Σάββατο 2 Μαΐου 2020, το δεύτερο επεισόδιο του «J2US» σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 9,9% στο δυναμικό κοινό και 10% στο γενικό.