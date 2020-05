MEDIA

Στο επεισόδιο του Σαββάτου του «Just the 2 of us» στο OPEN, η Δέσποινα Βανδή άσκηση σκληρή κριτική στον Τρύφωνα Σαμαρά για τις στιλιστικές του επιλογές. Ο αγαπημένος κομμωτής έδωσε τη δική του απάντηση, στην εκπομπή «Happy Day στον ALPHA», χωρίς να αφήσει ασχολίαστα τα όσα έγιναν.

«H κα. Βανδή νομίζει ότι είμαστε σε διαφορετικό σόου, δεν είμαστε στο My Style Rocks. Στο συγκεκριμένο σόου έχουμε πάει για να περνάμε ωραία, να κάνουμε τον κόσμο να διασκεδάζει, ουδέποτε είπα ότι έχω φωνή. Δεν μου άρεσε που πήγε να μου θίξει τον πατριωτισμό μου. Εκεί “τα πήρα”. Θα μιλήσω σήμερα με την παραγωγή για το αν θα παραμείνω ή όχι», είπε χαρακτηριστικά.

«Εγώ έκανα το λάθος που όταν βγήκα στην πίστα έχασα τα λόγια μου και δεν τα είπα σωστά. Πριν, όσοι με έβλεπαν μου έλεγαν τι ωραίο, τι εντυπωσιακό. Έβαλαν μετά και τα πρόβατα από πίσω και έδειξε άλλο πράγμα. Στην αρχή το πήρα λίγο στην πλάκα αλλά μετά είπα τι πάει τώρα να μου περάσει, ότι δεν τιμάω την παράδοση; Εκεί τα έχασα λίγο. Δεν ένιωσα ποτέ τέτοια προσβολή», ανέφερε στη συνέχεια.