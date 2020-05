MEDIA

Η τραγουδίστρια απαντά on camera για την κόντρα της με τη Δέσποινα Βανδή, στο «Just the 2 of us».

Το περασμένο Σάββατο, στο «Just the 2 of us», η Άσπα Τσίνα και η Δέσποινα Βανδή ήρθαν σε ρήξη, την ώρα που η δεύτερη «έκρινε» την παίκτρια και τον Μάριο Πρίαμο για το ντουέτο τους.

Οι δύο κυρίες διαφώνησαν έντονα, με την Άσπα να μιλά στην εκπομπή «Ευτυχείτε» και να τοποθετείτε για το εν λόγω σκηνικό. «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να με χρησιμοποιήσει ως βατήρα για να κάνει βουτιά στην πισίνα.

Ουδέποτε επέτρεψα σε κάποιον να περάσει προς τα έξω προσωπική του άποψη ως και δική μου. Ο ρόλος της κριτικής επιτροπής είναι να κρίνει την απόδοση μας, να μιλά τεχνικά, ερμηνευτικά. Δεν ήξερα ότι αυτό το παιχνίδι βασίζεται στο να ασκεί κριτική σε δημιουργούς, στιχουργούς», είπε.

«Δεν μου αρέσει να βάζουν στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Αν το θεωρούν ιδιορρυθμία αυτό, να το κοιτάξουν», πρόσθεσε.