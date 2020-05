MEDIA

Οι συντελεστές του καναλιού του Αμαρουσίου έχουν πάρει θέσεις και ετοιμάζονται να κάνουν come back!

Οι άνθρωποι του ΑΝΤ1 φουλάρουν τις μηχανές, καθώς όλο το ψυχαγωγικό πρόγραμμα επιστρέφει την ερχόμενη εβδομάδα, μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, οι σειρές κάνουν δυναμικό comeback με ολοκαίνουρια επεισόδια, καθώς είχαν αφήσει «ανοιχτούς λογαριασμούς» με τους τηλεθεατές. Οι «Άγριες Μέλισσες», η «Γυναίκα Χωρίς Όνομα», το «Μην Ψαρώνεις», το «Αν Ήμουν Πλούσιος» και το «Πέτα τη Φριτέζα», επιστρέφουν και θα γίνουν για άλλη μια φορά αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας.

Το «The 2NightShow», ακόμη, θα ξεκινήσει αυτή την Τετάρτη 13 Μαΐου, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να υποδέχεται τους εκλεκτούς καλεσμένους του και πάλι στο πλατό, ενώ, από τις 17 Μαΐου και για τρείς ακόμη Κυριακές, θα απολαύσετε το «Still Standing Golden Edition», γεμάτο ερωτήσεις από τα 30 χρόνια ιστορίας του ΑΝΤ1. Με νέα επεισόδια, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου, έρχονται δυνατά το «Rouk Zouk», το «Still Standing» και το «Best Friend’s Fear» με τον Σάββα Πούμπουρα.