8 ριάλιτι – σόου που θα βγουν αέρα τη νέα τηλεοπτική χρονιά (pics)

Εδώ και μήνες, έχει γίνει γνωστό ότι το κανάλι της Κηφισιάς έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα του «Dancing with the Stars, του χορευτικού-φιλανθρωπικού σόου που είχε αγαπηθεί από τον ΑΝΤ1. Οι ιθύνοντες του σχεδίαζαν να βγάλουν στον αέρα το εν λόγω φορμάτ, το πρώτο μισό της ερχόμενης σεζόν, παράλληλα με το «Greece’s Next Top Model». Η απόφαση, όμως, αυτή φαίνεται να εξετάζεται εκ νέου, καθώς δεν αποκλείεται τελικά το χορευτικό σόου να μετατεθεί αργότερα, ενδεχομένως και στο δεύτερο μισό της σεζόν.