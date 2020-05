MEDIA

Το «Just the 2 of us» μετατρέπεται όχι μόνο στην αγαπημένη συνήθεια του Σαββάτου, αλλά και σε ένα σόου που συζητιέται ιδιαίτερα για τους «καβγάδες» μεταξύ παικτών και επιτροπής.

Το πρωί της Δευτέρας, η Κατερίνα Καινούργιου, στο «Ευτυχείτε» του OPEN, είχε καλεσμένη τη Βίκυ Κάβουρα που παρουσιάζει τα backstage. Έτσι, προβλήθηκαν κάποια «κομμένα» αποσπάσματα από το επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, που αφορούν στον τσακωμό Άσπας Τσίνα και Σταμάτη Φασουλή.

«Επειδή δεν μπορώ να κοροϊδεύω κανέναν, άκουσα τη συνομιλία σας για Βουγιουκλάκη και Χατζιδάκι. Κύριε Φασουλή, αφήστε γιατί σας σέβομαι και σας εκτιμώ ιδιαιτέρως. Έχω υπάρξει σε ριάλιτι… Ήμουν πίσω και άκουγα τον διάλογο… Εγώ απλά σας ενημερώνω ότι τα άκουγα όλα στο ακουστικό», σχολίασε η Άσπα Τσίνα αναφερόμενη στην κριτική επιτροπή.

Ο Σταμάτης Φασουλής απάντησε, φανερά ενοχλημένος: «Δεν έχω ακούσει τίποτα από το ακουστικό. Τι εννοείς; Να σου πω τι λέγαμε; Να σου πω ακριβώς, περίμενε… Σας παρακαλώ κι εγώ. Μιλάτε συνέχεια, να μιλήσει κι ένας άλλος. Για την Κωνσταντίνα μιλούσαμε και λέγαμε για Χατζιδάκι… Είναι κακό αυτό; Ούτε καταλαβαίνω, ούτε με ενδιαφέρει τι λες. Εμένα κανείς δεν με ενημερώνει από πάνω».

«Μη μιλάς άλλο, είπες σουτ. Δεν είσαι στα καλά σου παιδί μου, δεν είσαι στα καλά σου καθόλου», πρόσθεσε ο κριτής.