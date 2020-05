MEDIA

Σε νέα ώρα «ξαναχτυπά» το «Just the 2 of us» του OPEN, από αυτό το Σάββατο, καθώς θα προβάλλεται στις 22.00. Από τα 14 ζευγάρια της πρεμιέρας, 11 ντουέτα συνεχίζουν στο επόμενο live, καθώς κατάφεραν να πείσουν τους κριτές για την προσπάθειά τους, έχοντας παράλληλα κερδίσει την αγάπη και τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού.

Οι διαγωνιζόμενοι θα δώσουν, για μια ακόμα φορά, τον καλύτερο εαυτό τους, θέλοντας να εκπλήξουν το κοινό και να σας ξεσηκώσουν με τις ερμηνείες τους.



Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, μαζί με την πιο απολαυστική παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, δίνουν τον παλμό. Η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής, μια επιτροπή με μοναδική χημεία, παρακολουθούν την εξέλιξη των διαγωνιζόμενων, ανταλλάσσουν απόψεις και βαθμολογούν τις ερμηνείες των ζευγαριών.