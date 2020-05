MEDIA

«Στην πρώτη μου ταινία “Η Γυναικάρα με τα Πράσινα” πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός τον πρώτο χρόνο έβγαλε 30 εκατομμύρια. Φαντάσου όσα έβγαλε τα επόμενα χρόνια», αποκάλυψε η Ελένη Φιλίνη μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Εγώ πάντα ήμουν ριγμένη» σχολίασε για τις πληρωμές της από τις ταινίες και συμπλήρωσε: «δούλευα σαν τρελή και δεν έπαιρνα αυτά που έπρεπε να πάρω».

Για την εκπομπή που ετοίμαζε πριν την καραντίνα η Ελένη Φιλίνη είπε πως «έχουν σταματήσει όλα» ενώ αποκάλυψε πως στο παρελθόν είχε πρόταση για να κάνει πρωινό και «πρέπει να ήταν στο STAR».

Για την συμμετοχή της στο Just the two of Us είπε πως «δεν θυμάμαι αν υπήρχαν κόντρες, είμαι άνθρωπος που δεν θέλει να ασχολείται με τις κόντρες».