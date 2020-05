«Και στα οικοκυρικά τι είχες?» Η μόνη ερώτηση που ήρθε στο μυαλό του κ. Καμπουράκη όταν απέναντι του συνάντησε μια γυναίκα που πήρε 20 σε όλα τα μαθήματα! Κ. Καμπουράκη 20 είχε και οικοκυρικά όπως και στα μαθηματικά αλλά εσείς καλό θα ήταν να μην είστε σεξιστής! Και πριν με πείτε «υπερβολικά ευαίσθητη» αναρωτηθείτε αν θα κάνατε αυτήν την ερώτηση σε έναν αριστούχο συμμαθητή της κοπέλας.. Δεν είναι αστείο κ. Καμπουράκη.. είναι εξοντωτικό και γελοίο! 😡😡 #yperoxesgynaikes

A post shared by Υπέροχες Γυναίκες (@yperoxes.gynaikes) on May 25, 2020 at 5:52am PDT