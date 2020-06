«Δεν υποτιμώ κανέναν, υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι και κάποιοι ηλίθιοι, τι να κάνουμε;» είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος με αφορμή τη δήλωση που έκανε μετά την αποχώρηση από το Just The Two Of Us.