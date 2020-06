View this post on Instagram

Και τα γυρίσμστα στο ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ αρχισαν...Διπλα στον αγαπημένο @harisromas που σε τοσες επιτυχίες του συμμετείχα, την μοναδική @zetadouka που πρωτη φορα με πολλη χαρα συναντιόμαστε επαγγελματικά, την αγαπημένη φιλη @renialouizidou που μας εχουν ενώσει μεγάλες επιτυχιες στο θέατρο και την τηλεόραση την νεαρη ταλαντουχα μας φιλη @efi_rassia την Σκηνογραφο lamprinemikhou και τόσους αγαπημένους συναδέλφους..Σε ενα ρόλο εκπληξη....