MEDIA

Ανεβασμένα τα νούμερα του «Just the 2 of us», που έφτασε αυτό το Σάββατο μέχρι και 17% σε τέταρτο στο δυναμικό κοινό.

Το J2US κυριάρχησε στο δυναμικό κοινό ενώ σημειώνει πολύ υψηλά νούμερα στα γυναικεία κοινά.

Ειδικότερα, το μουσικό σόου του Open παίρνει την πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών, σημειώνοντας μέσο όρο τηλεθέασης 14,3%, φτάνοντας σε τέταρτο το 17%. Το Just The 2 Of Us σημείωσε ακόμα μεγαλύτερη τηλεθέαση στα γυναικεία κοινά, καταγράφοντας ποσοστό 17,4% στις γυναίκες 15-44 ετών, φτάνοντας σε τέταρτο το 22%.

Το «Στην Υγειά μας» διατηρεί ωστόσο την πρωτιά στο σύνολο, με 18,4% έναντι 13,4 % που κατέγραψε το σόου του Open.