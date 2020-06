Στην τελική ευθεία για το πολυαναμενόμενο φινάλε του Just The 2 Of Us, στον προημιτελικό, τα 6 ζευγάρια που είχαν απομείνει, προσπάθησαν να δώσουν το 100% τους και να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό!