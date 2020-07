Παρά τα μικρά τεχνικά προβλήματα και το ότι το ρούχο της Κόνι Μεταξά μπλέχτηκε σε ένα αξεσουάρ του Τάσου Ξιαρχού με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κατέβουν καλά τη σκηνή, οι δυο τους τα… πήραν όλα κι έφυγαν στο τελικό του Just the 2 of Us.