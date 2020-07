Σήμερα έκλεισε και επίσημα ένας επαγγελματικός κύκλος. Η συνεργασία μου με το Open τελείωσε. Μια ομάδα ανθρώπων στήσαμε το κανάλι από την αρχή. Βάλαμε πλάτη, βάλαμε κόπο, βάλαμε αγάπη.. Κραταω μόνο τα σπουδαία από αυτά τα χρόνια και λίγες αλλά σημαντικές φιλίες. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για την συνεργασία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους τεχνικούς που αυτό το διάστημα δοκιμάζονται.. αλλά και όλα τα κορίτσια στο μακιγιάζ και στο ενδυματολογικο τμήμα που αξημερωτα έδιναν τον καλύτερο τους εαυτό. Φυσικά ένα τεράστιο ευχαριστώ οφείλω και σε εσάς που με στηρίζετε σε κάθε μου βήμα ❤️❤️❤️Δεν σας αποχαιρετω.. Λέω εις το επανιδειν!!! Σύντομα θα σας ενημερώσω για το επόμενο επαγγελματικό μου βήμα. Να είστε σίγουροι πως θα σας χρειαστώ κοντά μου ακόμη πιο ενεργούς 😘😘😘

A post shared by Anthi Voulgari (@anthivoulgari) on Jul 24, 2020 at 8:54am PDT